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Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:22 Son Güncelleme: 1.3.2022 10:36

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Yakın zamana kadar Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapan Markaroğlu, 2021'in haziran ayında görevinden istifa etmişti. Sarı lacivertli kulüp de vefat haberi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Yakın zamana kadar Fenerbahçe'nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapan Markaroğlu, 2021'in haziran ayında görevinden istifa etmişti. Sarı lacivertli kulüp de vefat haberi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Kulübümüzün 4635 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de ve Fenerbahçe Futbol Akademimizin yönetiminde görev almış olan Aram Markaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiamızın kıymetli isimlerinden Merhum Aram Markaroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhum Aram Markaroğlu'nun cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır."

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti
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