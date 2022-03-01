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Giriş Tarihi: 1.3.2022 19:46 Son Güncelleme: 1.3.2022 19:46

Rusya tüm voleybol müsabakalarından men edildi!

AA
Rusya tüm voleybol müsabakalarından men edildi!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağı belirtildi. Plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı kaydedildi.

Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı bildirildi. CEV, daha önce de Rusya'da müsabaka oynanmayacağını duyurmuştu.

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Rusya tüm voleybol müsabakalarından men edildi!
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