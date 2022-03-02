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Giriş Tarihi: 2.3.2022 09:15 Son Güncelleme: 2.3.2022 09:43

Son dakika: Galatasaray'dan 'Ada' müjdesi! Resmen açıklandı...

DHA
Son dakika: Galatasaray’dan ’Ada’ müjdesi! Resmen açıklandı...

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasının Sarı-Kırmızılı kulüp lehine sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."

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