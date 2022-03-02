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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:33 Son Güncelleme: 2.3.2022 11:34

Trabzonspor özel günü ilan etti! Her yılın 61. günü…

Trabzonspor özel günü ilan etti! Her yılın 61. günü…

Süper Lig’in zirvesine demir atan Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bugünden itibaren “Dünya Kasketliler Günü” ilan

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

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Trabzonspor özel günü ilan etti! Her yılın 61. günü…
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