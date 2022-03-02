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Giriş Tarihi: 2.3.2022 15:41

Yıldırım Demirören'den flaş hamle! Alacaklarını hibe etti

Yıldırım Demirören’den flaş hamle! Alacaklarını hibe etti

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'den flaş bir hamle geldi. Demirören, siyah beyazlı kulüpten 10 yıl önceki 92 milyon liralık alacağını kulübe bağışladı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören, siyah beyazlı kulüpten alacağı 92 milyon TL'yi bağışladı. Bağış denetleme kurulu raporuna yansıdı.

Beşiktaş Kulübü, 1 Mart'ta yayınlanan son denetleme kurulu raporunda Yıldırım Demirören'in 92 milyon liralık alacağından vazgeçtiğini ve bunun cari kayıtlara geçtiği duyruldu.

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır" denildi.

Raporda, Bırakmam Seni Kampanyası'dan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarının 142 milyon 743 bin lira olduğu açıklandı.

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Yıldırım Demirören'den flaş hamle! Alacaklarını hibe etti
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