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Giriş Tarihi: 3.3.2022 11:34 Son Güncelleme: 3.3.2022 11:42

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncusu Şenol Birol hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, "Merhum Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Şenol Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A, 2'si B olmak üzere 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Birol, Zonguldak Kilimlispor, Rize Güneşspor, Sarıyer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Karşıyaka'da forma giymiş ve çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmıştı. Merhum Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol hayatını kaybetti
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