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Giriş Tarihi: 3.3.2022 16:51 Son Güncelleme: 3.3.2022 17:19

Son dakika: Beşiktaş'tan Daniel Farke hamlesi! Masaya oturulacak

Son dakika: Beşiktaş’tan Daniel Farke hamlesi! Masaya oturulacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlılardan flaş bir yeni hoca hamlesi geldi. Kartal, Daniel Farke’yi bir kez daha gündemine aldı. Beşiktaş yetkilileri ilerleyen günlerde Farke ile masaya oturacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlılardan flaş bir yeni hoca hamlesi geldi.

Kartal, Daniel Farke'yi bir kez daha gündemine aldı. Beşiktaş yetkilileri ilerleyen günlerde Farke ile masaya oturacak. (A Spor - Sercan Dikme)

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş ile ismi anılan fakat görüşmelerin olumlu geçmediği Alman teknik direktör Daniel Farke, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı.

Krasnodar kulübünden yapılan açıklamada Daniel Farke ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı alındığı ifade edilmişti. Savaş sebebiyle ayrılık kararı alan Farke, 48 gün görevde kalmış oldu.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Daniel Farke hamlesi! Masaya oturulacak
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