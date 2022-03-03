Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlılardan flaş bir yeni hoca hamlesi geldi.
Kartal, Daniel Farke'yi bir kez daha gündemine aldı. Beşiktaş yetkilileri ilerleyen günlerde Farke ile masaya oturacak. (A Spor - Sercan Dikme)
Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Beşiktaş ile ismi anılan fakat görüşmelerin olumlu geçmediği Alman teknik direktör Daniel Farke, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı.
Krasnodar kulübünden yapılan açıklamada Daniel Farke ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı alındığı ifade edilmişti. Savaş sebebiyle ayrılık kararı alan Farke, 48 gün görevde kalmış oldu.