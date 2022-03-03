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Giriş Tarihi: 3.3.2022 09:31 Son Güncelleme: 3.3.2022 09:34

Valencia finalde! Kupaya son adım…

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Valencia finalde! Kupaya son adım…

La Liga ekiplerinden Valencia, Athletic Bilbao’yu kupanın dışına iterek İspanya Kral Kupası’nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İspanya Kral Kupası yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis-Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.

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Valencia finalde! Kupaya son adım…
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