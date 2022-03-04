Beşiktaş’ın eski yıldız adayı kulüpsüz kaldı! Büyük umutlarla gelmişti…

Beşiktaş, Orkan'ı 2017-2018 yaz transfer döneminde büyük umutlarla Gaziantepspor'dan transfer etmişti. Siyah beyazlılarda forma giydiği 9 maçta 1 gol 3 asistlik performans göstererek gözden düşmüş ve Konyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

KONYASPOR PERFORMANSI

Beşiktaş'tan kiralık olarak Konyaspor'un yolunu tutan Orkan Çınar burada da verim gösteremeyerek çıktığı 11 maçta sadece 1 defa fileleri havalandırabildi. Beşiktaş'a geri dönerek aynı performans düşüklüğüyle devam eden Orkan; Ankaragücü, Adanaspor ve Adana Demirspor gibi takımlarda forma giyse de hiçbir zaman istenilen performansı gösteremedi.

26 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI

Beşiktaş'tan Ocak 2020'de bonservisiyle birlikte Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak, 1 yıllık Başkent macerasının ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de turuncu-beyazlılarla sözleşmesini feshetti. Kış transfer döneminde hiçbir kulübe imza atamayan Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.