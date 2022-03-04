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Giriş Tarihi: 5.3.2022 01:37

Inter, Salernitana'yı farklı geçti!

AA
Inter, Salernitana’yı farklı geçti!

İtalya Serie A'nın 28.haftasında Inter, sahasında Salernitana'yı 5-0 yendi. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez (3) ve Edin Dzeko (2) kaydetti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan maçta, şampiyonluk için yarışan Inter ile kümede kalma mücadelesi veren Salernitana kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 22'nci ve 40'ıncı dakikalarda Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Martinez, 56'ncı dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaparken, skoru 3-0'a getirdi. Inter'in bir diğer golcüsü Bosna Hersekli Edin Dzeko da 64'üncü ve 69'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.

Salernitana'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup eden Inter, bu sonuçla ligde 4 maçtır devam eden galibiyet hasretine kendi sahasında son verdi. Ligde halen bir maçı eksik durumdaki Inter, bu müsabakadan aldığı 3 puanla, henüz bu hafta maçlarını oynamamış rakipleri Napoli ve Milan'ın önünde 58 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Serie A'da son sırada yer alan Salernitana ise bu haftayı da puansız geçti ve ligdeki 17'nci yenilgisini aldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Salernitana karşısında ilk 11'de başladığı maçta 62 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

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Inter, Salernitana'yı farklı geçti!
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