Inter, Salernitana’yı farklı geçti!

Salernitana'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup eden Inter, bu sonuçla ligde 4 maçtır devam eden galibiyet hasretine kendi sahasında son verdi. Ligde halen bir maçı eksik durumdaki Inter, bu müsabakadan aldığı 3 puanla, henüz bu hafta maçlarını oynamamış rakipleri Napoli ve Milan'ın önünde 58 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.