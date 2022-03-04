Trabzonspor derbisi öncesi İsmail Kartal’dan Mesut ve Arda Güler kararı!

"HAK EDENİ OYNATMAYA ÖNEM VERİYORUM"

İsmail Kartal, forma adaleti konusunda hassas davrandığını belirtti. Oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizen Kartal, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı. Bazıları hastalık, sakatlık dolayısıyla sınırlı seviyede kaldı ama üzerine çıkacak kapasiteleri de var" ifadelerini kullandı.



"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK HEDEFİNDEYİZ"

Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin hedefleri bitmez. Şu anda ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak."

İsmail Kartal, sezon sonu için Başkan Ali Koç ile şu an görüşmediklerini, tüm odağının takımın sezonu en iyi yerde tamamlaması olduğunu ve lig bitince kendisine detaylı bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni transferi İsak Vural için ise, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak Başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda Kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek, Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu" değerlendirmesini yaptı.