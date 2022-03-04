Son dakika: Galatasaray’da Konyaspor kadrosu açıkladı! Muslera ve Arda Turan...

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının kadrosuna açıkladı. Muslera, Morutan ve Halil Dervişoğlu kadroya dahil olurken, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe ise kadroya alınmadı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleriyle süren idmanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahadaki taktik çalışmalarla sona erdi.
Sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Konya'ya giderek kampa girecek.