SON DAKİKA! SON DAKİKA HABERLERİ! RUSYA UKRAYNA! Shakhtar Donetsk’in genç antrenörü öldürüldü! “Rus kurşunuyla vuruldu”

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken bir acı haber de Shakhtar takımından geldi. Genç antrenörün Ukrayna egemenliğini savunurken öldürüldü.

Shakhtar CEO'su Serhyi Palkin dün akşam yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızdan biri öldürüldü, o bir çocuk koçuydu" dedi. "Rus kurşununun bir parçası tarafından vuruldu." İfadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 2 UKRAYNALI FUTBOLCU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Haber, iki Ukraynalı futbolcunun çatışmalarda öldürülmesinden sadece iki gün sonra geldi.

FIFPRO'dan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz genç Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko'nun aileleri, arkadaşları ve takım arkadaşlarıyla birlikte, bu savaşta futbolun ilk bildirilen kayıpları."

"İkisi de huzur içinde yatsınlar."

SHAKHTAR, UKRAYNA'NIN EN BAŞARILI FUTBOL KULÜPLERİNDEN BİRİ

Shakhtar, 13 lig şampiyonluğu, 13 Ukrayna Kupası, dokuz Ukrayna Süper Kupası ve UEFA Kupası kazanan Ukrayna'nın en başarılı kulüplerinden biri.