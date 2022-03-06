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Giriş Tarihi: 6.3.2022 16:00

Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sarper Barış Saka düdük çaldı. Fatih Karagümrük - Altay maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sarper Barış Saka düdük çaldı. Fatih Karagümrük - Altay maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY | CANLI ANLATIM

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALD?

Fatih Karagümrük - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa.

Altay: Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz.

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Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI
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