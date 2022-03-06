Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sarper Barış Saka düdük çaldı. Fatih Karagümrük - Altay maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALD?
Fatih Karagümrük - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa.
Altay: Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz.