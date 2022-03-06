Milan, deplasmanda Napoli’yi tek golle yıktı!

Serie A'da bir diğer karşılaşmada ise zirveye yaklaşma hedefindeki Juventus, sahasında ağırladığı Spezia'yı İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Juventus, puanını 53 yaptı ve tabloda 4. sırada yer aldı. Juventus, bu maçla ligde yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı.