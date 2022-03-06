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Giriş Tarihi: 7.3.2022 01:33 Son Güncelleme: 7.3.2022 01:33

Milan, deplasmanda Napoli'yi tek golle yıktı!

AA
Milan, deplasmanda Napoli’yi tek golle yıktı!

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, deplasmanda Napoli'yi Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde şampiyonluk mücadelesine doğrudan etki edecek haftanın önemli maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda Milan'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk takım, Fransız golcü Olivier Giroud'nun 49. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümlerinde iki ekip de fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Milan, Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, şampiyonluk rakiplerinden birine karşı önemli bir galibiyet alırken, puanını 60'a yükseltti. Milan, bir maçı eksik 58 puanlı ezeli rakibi Inter'in önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.

Şampiyonluk için aday takımlardan Napoli ise ligde 8 maç aradan sonra sahadan mağlup ayrıldı. Haftayı puansız geçen Napoli, 57 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Serie A'da bir diğer karşılaşmada ise zirveye yaklaşma hedefindeki Juventus, sahasında ağırladığı Spezia'yı İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Juventus, puanını 53 yaptı ve tabloda 4. sırada yer aldı. Juventus, bu maçla ligde yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Genoa-Empoli: 0-0, Bologna-Torino: 0-0, Fiorentina-Hellas Verona: 1-1 ve Venezia-Sassuolo: 1-4.

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Milan, deplasmanda Napoli'yi tek golle yıktı!
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