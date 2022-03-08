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Giriş Tarihi: 8.3.2022 18:42

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Welinton ve Atiba...

DHA
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Welinton ve Atiba...

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık; Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Welinton ve Atiba...
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