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Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:34 Son Güncelleme: 9.3.2022 17:04

Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi! Getafe’nin parlayan yıldızı…

AA
Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi! Getafe’nin parlayan yıldızı…

La Liga’nın Getafe takımını terleten milli futbolcu Enes Ünal, takımında şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon üçüncü kez layık görüldü.

Geçen yıl kasım ve bu yıl ocak ayında da ayın oyuncusu seçilen Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Bu ödülü almak her zaman önemli bir şey. Çalışmalarımın karşılığının görüldüğü anlamına geliyor ve çok memnunum. Formumu kaybetmeden bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

"Getafe'ye kendimi geliştirmek için geldim ve kafam rahat" diyen Enes, kulüpte herkesten destek gördüğünü ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 13 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.

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Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi! Getafe’nin parlayan yıldızı…
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