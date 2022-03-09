Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Eski Beşiktaşlı Pepe rakibini kanlar içinde bıraktı! Henüz 30. saniyede…
Giriş Tarihi: 9.3.2022 21:28 Son Güncelleme: 9.3.2022 21:31

Son dakika: Eski Beşiktaşlı Pepe rakibini kanlar içinde bıraktı! Henüz 30. saniyede…

Son dakika: Eski Beşiktaşlı Pepe rakibini kanlar içinde bıraktı! Henüz 30. saniyede…

Son dakika haberi… Türkiye’den Galatasaray’ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu karşılaşmaları başladı. Bu akşam 20.45 seansında oynanan 2 maçla birlikte başlayan son 16 turunda büyük bir heyecan yaşanacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Porto - Lyon maçının henüz ilk saniyelerinde şok bir olay yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük heyecanın devamı niteliğinde olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları başladı.

Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar, PortoLyon ve Real BetisFrankfurt maçlarıyla başladı.

20.45'te başlayan Porto – Lyon maçının henüz 30. saniyesinde futbol sahalarında görülmeye alışık olmadık bir olay yaşandı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli deneyimli oyuncu Pepe, karşılaşmanın hemen başında Paqueta ile bir ikili mücadele yaşandı.

Pepe ve Lucas Paqueta, kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı.

Pepe'nin rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından uzun süre yerde kalan Paqueta'nın kafasında kesik olduğu ve kanlar içinde olduğu görüldü.

Uzun süre tedavisinin ardından Paqueta, bandaj yapılarak sahaya geri döndü.

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Son dakika: Eski Beşiktaşlı Pepe rakibini kanlar içinde bıraktı! Henüz 30. saniyede…
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