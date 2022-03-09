Son dakika: Eski Beşiktaşlı Pepe rakibini kanlar içinde bıraktı! Henüz 30. saniyede…

Son dakika… Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük heyecanın devamı niteliğinde olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları başladı.
Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar, Porto – Lyon ve Real Betis – Frankfurt maçlarıyla başladı.
20.45'te başlayan Porto – Lyon maçının henüz 30. saniyesinde futbol sahalarında görülmeye alışık olmadık bir olay yaşandı.
Pepe'nin rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından uzun süre yerde kalan Paqueta'nın kafasında kesik olduğu ve kanlar içinde olduğu görüldü.
Uzun süre tedavisinin ardından Paqueta, bandaj yapılarak sahaya geri döndü.