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Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:23 Son Güncelleme: 9.3.2022 09:28

Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in 17'lik yıldızının Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, iki dünya devinin Arda Güler için yaptığı transfer teklifini açıkladı. Tokgözler, Arda'nın Fenerbahçe taraftarının gözünde Alex'i geçebileceğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in 17'lik yıldızının Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, iki dünya devinin Arda Güler için yaptığı transfer teklifini açıkladı. Tokgözler, Arda'nın Fenerbahçe taraftarının gözünde Alex'i geçebileceğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de 16 yaşında forma giymeye başlayan Arda Güler artık 17 oldu...

Oyuna her girdiğinde farkını ortaya koyuyor... Öyle ki kadrodan çok, Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.

Son olarak Trabzonspor maçında tribünler oyuna girmesi için hep bir ağızdan onun adını haykırdı. İsmail Kartal ve ağabeyleri onu koruma altına alıyor.

Arda'yı, Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler'e sorduk.

İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek:

'ARDA ÜÇ POZISYONU BIRDEN OYNAYABILIYOR'
Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum.

Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır. Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır.

Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir.

Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10... Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var.

Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı.

3 YILLIK İMZA
Genç yeteneği Arda'yı kaybetmek istemeyen F.Bahçe elini çabuk tuttu.

Sözleşmesi 2023'te bitecek 17 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık imza attırdı. Resmi açıklama daha sonra yapılacak.

İSMAİL KARTAL'A PİYANGO VURDU
Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi:

"Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."

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Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
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