Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon kıl payı kaçan şampiyonluğun ardından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine son veren Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yola devam etmişti.
Büyük umutlarla yeni sezona başlayan sarı-lacivertliler, beklentilerin oldukça altında kaldı.
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası gibi turnuvalarda da saf dışı kaldı.
Bu süreçte ilk olarak yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Ali Koç, teknik direktörün ardından transferlere de bitirmek için çalışacak.
Fenerbahçe'de şu an teknik direktörlük görevini yürüten İsmail Kartal, transfer raporunu hazırlıyor.
Gelecek sezon mutlak hedef parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de en çok sevindiren konu ise Finansal Fair Play'in bitecek olması.
MİLLİ YILDIZ HEDEFTE
Sarı-lacivertlilerde buna göre ilk olarak hem stoperde hem de sağ bekte oynayan bir futbolcu arayışı başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne yapacak olduğu teklifin öncelikle kiralık olacağı iddia edildi.