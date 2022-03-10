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Giriş Tarihi: 11.3.2022 01:47 Son Güncelleme: 11.3.2022 01:53

Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Şu an için en önemlisi..."

Domenec Torrent’ten Barcelona yorumu! Şu an için en önemlisi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti ve Galatasaray, İstanbula'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent,karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamaları şöyle: "Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'da onu beklediğimizi söyledim. Oyuncuların şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz."

"Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil."

"Inaki Pena... İyi bir kaleciye sahibiz. Bildiğimiz şeyi gösterdi. Kerem, kendini her gün geliştirmek istiyor. Kalitesi var. Çok dikkatli bir genç. Onunla birlikte olduğumuz için şanslıyız."

"Galatasaray'ın Avrupa'da farklı bir motivasyonu var. Taraftarımız, bize çok yardımcı oluyor. Taraftarımızla her zaman daha güçlüyüz."

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Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Şu an için en önemlisi..."
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