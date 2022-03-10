"GENÇLERİN TECRÜBESİZLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR"



"Galatasaray'a transfer olduğumda, çocukluk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede oynuyor olmam benim için çok şey ifade ediyor."