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Giriş Tarihi: 10.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 10.3.2022 10:53

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo'da ikinci perde...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını şimdiden sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sezon sonu Attila Szalai ve Kim Min-jae'yi satmayı düşünen sarı lacivertliler, stoper bölgesine takviye yapmak için düğmeye bastı. Kanarya, daha önce de gündemine aldığı Ekvadorlu yıldızın transferini bitirmekte ısrarlı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Sezon sonu Attila Szalai ve Kim Min-jae'yi satmayı düşünen Fenerbahçe, stoper bölgesine takviye yapmak için düğmeye bastı. Kanarya, daha önce de gündemine aldığı Ekvadorlu yıldızın transferini bitirmekte ısrarlı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını şimdiden sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Sezon sonu Attila Szalai ve Kim Min-jae'yi satmayı düşünen sarı lacivertliler, stoper bölgesine takviye yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Kanarya, daha önce de gündemine aldığı Ekvadorlu yıldızın transferini bitirmekte ısrarlı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe, Boavista ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan stoper Jackson Porozo'yu kiralamak için bir kez daha temaslarda bulunacak.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Sarı lacivertliler, ocak ayında Porozo için bir kiralama teklifi sunmuş ancak Boavista'nın sorumluları tarafından teklifi reddederek sadece bir satışı kabul edeceklerini belirtmişti.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Fenerbahçe, bu transfer için yeniden düğmeye bastı. Sezon sonunda Attila Szalai ve Kim Min-jae'yi satmayı planlayan sarı lacivertlilier, Porozo ile savuma hattını güçlendirmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

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Portekiz temsilcisi, Porozo transfer için ise 4.5 milyon Euro talep ediyor ancak Kanarya, bu oyuncu kiralamak için bir kez daha ısrar edecek.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

JACKSON POROZO KİMDİR?

Porozo, 4 Ağustos 2000 tarihinde San Lorenzo'da dünyaya geldi. 21 yaşındaki savunmacı1.92 boyunda ve stoper bölgesinde oynuyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo’da ikinci perde...

Porozo, kariyerine Independiente U20'de başladı daha sonra ise Manta FC, Santos ve Boavista formalarını giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jackson Porozo'da ikinci perde...
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