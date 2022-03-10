Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Barcelona karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.3.2022 21:33 Son Güncelleme: 10.3.2022 21:36

Son dakika: Galatasaray, Barcelona karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray, Barcelona karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde görkemli bir performans sergilemişti. Grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçında Camp Nou'ya konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak olan dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Erick Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Depay, Torres.

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed.

GALATASARAY'IN AVRUPA YOLU

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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Son dakika: Galatasaray, Barcelona karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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