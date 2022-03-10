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Giriş Tarihi: 10.3.2022 16:26 Son Güncelleme: 10.3.2022 16:44

Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası MHK açıklaması! "Karara katılmıyoruz"

Son dakika: Göksel Gümüşdağ’dan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası MHK açıklaması! Karara katılmıyoruz

Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından konuşan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir olarak hakemlerle ilgili verilen bu karara katılmadığımızı açıkladık." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

"Başakşehir olarak hakemlerle ilgili verilen bu karara katılmadığımızı açıkladık. Türk futbolunun sorunları her zaman oldu. MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi adına bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi."

"Başakşehir kulübü olarak hakemler için alınan bu kararı desteklemediğimi belirtiyorum. Federasyona bazı sorularımı ilettim. Zamanlama olarak doğru bir karar değil."

"SORULARIMIZIN CEVAPLARINI BEKLİYORUZ"

"Bizler isimleri değil, sistemleri tartışıyoruz. Biz sorularımızı sorduk ve cevaplarını bekliyoruz. MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi için bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi. Danışman raporu çıkmadan böyle bir karar verilmesi mümkün değil."

"Bu kararın alınması sayesinde artık maçlar dört dörtlük mü yönetilecek? Kalan hakemler içerisinde performansı düşük olanlar yok mu?"

TAHİR KIRAN: "HAKEM KARARINI DESTEKLİYORUZ"

Ç. Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Biz, verilen bu hakem kararını destekliyoruz. Cüneyt Çakır'ı kendi maçlarımızda istemiyordum ama Dünya Kupası yönetmesini isterdim. Bu konuda olanı doğru bulmuyorum."

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Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası MHK açıklaması! "Karara katılmıyoruz"
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