Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası MHK açıklaması! "Karara katılmıyoruz"

"SORULARIMIZIN CEVAPLARINI BEKLİYORUZ"

"Bizler isimleri değil, sistemleri tartışıyoruz. Biz sorularımızı sorduk ve cevaplarını bekliyoruz. MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi için bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi. Danışman raporu çıkmadan böyle bir karar verilmesi mümkün değil."