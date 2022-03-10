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Giriş Tarihi: 10.3.2022 12:18 Son Güncelleme: 10.3.2022 12:28

Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! "Hakemlerin suç örgütü ile..."

Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan flaş açıklamalar! Hakemlerin suç örgütü ile...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası birçok olayın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu. Başkan Gündoğdu, "Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası birçok olayın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu.

İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları:

Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı.

Aldığımız karar klasman belirleme. Klasman belirleme temmuz veya ağustos ayında belirlenir. Sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var.

Karar açıklandığından beri 48 saat olmadı. Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok. Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin, 1. etabı.

Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum.

"HAKEMLERİMİZİN HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ İLE..."

Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir.

Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz.

"BU LİSTEDEN BEN SORUMLUYUM"

Nihat Özdemir ve kulüpler dahil kimseden bir talep gelmedi. Bu listeden tamamen ben sorumluyum.

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Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! "Hakemlerin suç örgütü ile..."
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