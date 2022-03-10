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Giriş Tarihi: 10.3.2022 13:43 Son Güncelleme: 10.3.2022 13:54

Son dakika: TFF resmen duyurdu! Liglere kar tatili

Son dakika: TFF resmen duyurdu! Liglere kar tatili

Son dakika haberi: TFF, olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

TFF, olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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Son dakika: TFF resmen duyurdu! Liglere kar tatili
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