Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...
Giriş Tarihi: 10.3.2022 09:37 Son Güncelleme: 10.3.2022 09:47

Son dakika: Trabzonspor'un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk için artık haftalar sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer, gelecek sezon transfer planlamasını şimdiden yaparken, kadrodaki oyunculara ilgiler de başladı. Avrupa kulüpleri, Fırtına'nın yıldızları Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius'u takip etmek için Türkiye'ye gelecek. Bu transfer gelişmelerini yakından takip eden yönetimin cevabı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar ve o takımlar...

Avrupa kulüpleri, Fırtına'nın yıldızları Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius'u takip etmek için Türkiye'ye gelecek. Bu transfer gelişmelerini yakından takip eden yönetimin cevabı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar ve o takımlar...

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için artık haftalar sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Bordo mavililer, gelecek sezon transfer planlamasını şimdiden yaparken, kadrodaki oyunculara ilgiler de başladı.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Süper Lig'i domine eden Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'nın da dikkatini çekiyor.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Abdullah Avcı ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Andreas Cornelius ve Bakasetas için de Göztepe maçında yabancı kulüp gözlemcileri tribünde olacak.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Portekiz'den bir ekibin Bakasetas'ı, İtalya'dan bir kulübün de Cornelius'u izlemek istediği belirtildi.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

BAKASETAS DEVRE ARASI KABUL ETMEMİŞTİ

Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan, Bakasetas'a devre arasında Portekiz devi Sporting Lizbon'dan teklif geldiğini ancak yıldız oyuncunun şampiyonluk yaşamadan gitmek istemediğini belirterek kabul etmediğini duyurmuştu.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

ÖNCE ŞAMPİYONLUK

Bu üçlünün yanında Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ı da uzaktan takip eden kulüpler olduğu ve menajerleriyle iletişime geçtikleri ancak henüz canlı izlemedikleri belirtildi.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Yönetim ise bu gelişmelere temkinli yaklaşıp, oyuncuların menajerlerine, "Şampiyonluğu garantilendikten sonra görüşme yapabilirsiniz" mesajını verdi.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

AVCI'NIN EMEĞİ BÜYÜK

Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon Euro önerdiği Abdülkadir sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşamış ve ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında taraftarlardan tepki bile almıştı.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın gayretleriyle adeta küllerinden doğan 22 yaşındaki yıldız, tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Son dakika: Trabzonspor’un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...

AVCI'DAN ABDÜLKADİR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe maçının ardından Abdülkadir Ömür sorusu üzerine teknik ekip ve oyuncuların önündeki tek hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Avcı, "Bunun dışındaki her şey sonradan gelişecek durumlardır. Abdülkadir Ömür verimli topraklardan çıkmış, dalgalanmalar olsa da milli takımımızın oyuncusu, çok yetenekli ve dünya iyisi bir çocuktur. Galatasaray maçında erkenden oyundan aldığım için belki eleştirildim, ama hayat bazen dibe vurmayı gerektirir. Oradan da kendisi çıkması gerekir. Biz de destek oluruz. Bugün de saha içinde performansıyla kalitesini gösterdi. Umarım önce Trabzonspor'daki hedeflerine, daha sonra ise belirlediği hedeflerine ulaşır." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Trabzonspor'un 3 yıldızına kanca! Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius...
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