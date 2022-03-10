AVCI'DAN ABDÜLKADİR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe maçının ardından Abdülkadir Ömür sorusu üzerine teknik ekip ve oyuncuların önündeki tek hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Avcı, "Bunun dışındaki her şey sonradan gelişecek durumlardır. Abdülkadir Ömür verimli topraklardan çıkmış, dalgalanmalar olsa da milli takımımızın oyuncusu, çok yetenekli ve dünya iyisi bir çocuktur. Galatasaray maçında erkenden oyundan aldığım için belki eleştirildim, ama hayat bazen dibe vurmayı gerektirir. Oradan da kendisi çıkması gerekir. Biz de destek oluruz. Bugün de saha içinde performansıyla kalitesini gösterdi. Umarım önce Trabzonspor'daki hedeflerine, daha sonra ise belirlediği hedeflerine ulaşır." ifadelerini kullanmıştı.