Avrupa kulüpleri, Fırtına'nın yıldızları Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius'u takip etmek için Türkiye'ye gelecek. Bu transfer gelişmelerini yakından takip eden yönetimin cevabı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar ve o takımlar...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için artık haftalar sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Bordo mavililer, gelecek sezon transfer planlamasını şimdiden yaparken, kadrodaki oyunculara ilgiler de başladı.
Abdullah Avcı ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Andreas Cornelius ve Bakasetas için de Göztepe maçında yabancı kulüp gözlemcileri tribünde olacak.
BAKASETAS DEVRE ARASI KABUL ETMEMİŞTİ
Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan, Bakasetas'a devre arasında Portekiz devi Sporting Lizbon'dan teklif geldiğini ancak yıldız oyuncunun şampiyonluk yaşamadan gitmek istemediğini belirterek kabul etmediğini duyurmuştu.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK
Bu üçlünün yanında Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ı da uzaktan takip eden kulüpler olduğu ve menajerleriyle iletişime geçtikleri ancak henüz canlı izlemedikleri belirtildi.
Yönetim ise bu gelişmelere temkinli yaklaşıp, oyuncuların menajerlerine, "Şampiyonluğu garantilendikten sonra görüşme yapabilirsiniz" mesajını verdi.
AVCI'NIN EMEĞİ BÜYÜK
Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon Euro önerdiği Abdülkadir sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşamış ve ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında taraftarlardan tepki bile almıştı.
Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın gayretleriyle adeta küllerinden doğan 22 yaşındaki yıldız, tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
AVCI'DAN ABDÜLKADİR AÇIKLAMASI
Fenerbahçe maçının ardından Abdülkadir Ömür sorusu üzerine teknik ekip ve oyuncuların önündeki tek hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Avcı, "Bunun dışındaki her şey sonradan gelişecek durumlardır. Abdülkadir Ömür verimli topraklardan çıkmış, dalgalanmalar olsa da milli takımımızın oyuncusu, çok yetenekli ve dünya iyisi bir çocuktur. Galatasaray maçında erkenden oyundan aldığım için belki eleştirildim, ama hayat bazen dibe vurmayı gerektirir. Oradan da kendisi çıkması gerekir. Biz de destek oluruz. Bugün de saha içinde performansıyla kalitesini gösterdi. Umarım önce Trabzonspor'daki hedeflerine, daha sonra ise belirlediği hedeflerine ulaşır." ifadelerini kullanmıştı.