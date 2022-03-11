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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:26

Altaylı Kazımcan Karataş: Bu armaya borcumu ödeyeceğim

AA
Altaylı Kazımcan Karataş: Bu armaya borcumu ödeyeceğim

Altay'ın genç oyuncusu Kazım Karataş, ileride siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Bu armaya borcumu ödeyeceğim" dedi.

Kazımcan Karataş, Altay'ın Türkiye'nin köklü kulüplerinden olduğunu hatırlattı. Siyah-beyazlı ekibin her dönem Türk futboluna önemli yıldızlar kazandırdığını belirten Kazımcan Karataş, şunları kaydetti:

"Kendinizi Altaylı hissetmek için bu kulübün kapısından bir kere bile girmeniz yeterli. Biz büyük bir aileyiz. Umarım ileride ben de Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edeceğim yerlere ulaşırım ama önce bu armaya borcumu ödeyeceğim."

İzmir temsilcisinde ilk olarak futbol okulları ve 12 yaş altı takımında yer alan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı.

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Altaylı Kazımcan Karataş: Bu armaya borcumu ödeyeceğim
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