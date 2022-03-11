Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mbappe derken PSG'de bir devir son eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Giriş Tarihi: 11.3.2022 23:45 Son Güncelleme: 11.3.2022 23:59

Mbappe derken PSG'de bir devir son eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi

Mbappe derken PSG’de bir devir son eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda öne geçtiği maçta dramatik bir şekilde Real Madrid'e 3-1 yenilerek veda eden PSG'de sezon sonunda bir devir sona eriyor. Devler Ligi'nden elendikten sonra radikal kararlar almayı düşünen PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun biletini kesti.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de elenen PSG'de bir devir sona eriyor. Sezon sonunda Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi beklenirken radikal kararlar alan PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, Real Madrid'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisinin ardından sabrının taştığı öne sürüldü.

Neymar, Real Madrid ile oynanan ilk maçta sadece 20 dakika sahada kalabildi. Rövanşta 90 dakika görev yapan Brezilyalı yıldızın performansı büyük eleştiri topladı.

İspanyol gazetesi Sport'un Fransız gazeteci Romain Molina'dan aktardığı haberde, Bernabeu deplasmanındaki yenilgiye sinirlenen Nasser Al-Khelaifi'nin takımda köklü değişiklikler yapmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu işe bizzat kendisinin el atacağı belirtildi.

İddiaya göre Katarlı iş insanı Al-Khelaifi, Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki genel performansından memnun değil.

AL-KHELAİFİ GİTMESİNİ İSTİYOR!

Öte yandan Katarlı patronun Neymar'ın gece hayatından rahatsız olduğu belirtildi. Haberde PSG taraftarının Neymar'a olan tepkisine de dikkat çekildi.

Ayrıca Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı.

222 MİLYON EURO'YA GELDİ!

Paris Saint-Germain, yıldız futbolcunun 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek rekor transfer ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Barcelona ile 2014-15 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Neymar, Fransız kulübüyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayamadı.

PSG, Neymar'ın forma giydiği beş sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final oynarken kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı. PSG bu süreçte bir kez de yarı final oynadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMADI

Bu sezon sakatlıklardan dolayı 22 maç kaçıran Neymar, Fransa Ligue 1'de sadece 13 maçta forma giyerek 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta görev alan Brezilyalı yıldız sadece 2 asist yapabildi. Neymar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni gol atamadan kapattı.

91 GOL VE 49 ASİST!

Neymar, son 5 sezondur formasını giydiği PSG'de toplamda 135 maça çıkarken 91 gol attı ve 49 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak
Son dakika: Beyaz Saray'da Rusya Ukrayna savaşı gerginliği: Sizi bu kadar düşündüren nedir?
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na damga vuran sözler: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
ARKADAŞINA GÖNDER
Mbappe derken PSG'de bir devir son eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA