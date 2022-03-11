Mbappe derken PSG’de bir devir son eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de elenen PSG'de bir devir sona eriyor. Sezon sonunda Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi beklenirken radikal kararlar alan PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, Real Madrid'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisinin ardından sabrının taştığı öne sürüldü.
Neymar, Real Madrid ile oynanan ilk maçta sadece 20 dakika sahada kalabildi. Rövanşta 90 dakika görev yapan Brezilyalı yıldızın performansı büyük eleştiri topladı.
İspanyol gazetesi Sport'un Fransız gazeteci Romain Molina'dan aktardığı haberde, Bernabeu deplasmanındaki yenilgiye sinirlenen Nasser Al-Khelaifi'nin takımda köklü değişiklikler yapmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu işe bizzat kendisinin el atacağı belirtildi.
İddiaya göre Katarlı iş insanı Al-Khelaifi, Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki genel performansından memnun değil.
AL-KHELAİFİ GİTMESİNİ İSTİYOR!
Öte yandan Katarlı patronun Neymar'ın gece hayatından rahatsız olduğu belirtildi. Haberde PSG taraftarının Neymar'a olan tepkisine de dikkat çekildi.
Ayrıca Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı.
222 MİLYON EURO'YA GELDİ!
Paris Saint-Germain, yıldız futbolcunun 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek rekor transfer ücretiyle kadrosuna katmıştı.
Barcelona ile 2014-15 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Neymar, Fransız kulübüyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayamadı.
PSG, Neymar'ın forma giydiği beş sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final oynarken kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı. PSG bu süreçte bir kez de yarı final oynadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMADI
Bu sezon sakatlıklardan dolayı 22 maç kaçıran Neymar, Fransa Ligue 1'de sadece 13 maçta forma giyerek 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta görev alan Brezilyalı yıldız sadece 2 asist yapabildi. Neymar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni gol atamadan kapattı.
91 GOL VE 49 ASİST!
Neymar, son 5 sezondur formasını giydiği PSG'de toplamda 135 maça çıkarken 91 gol attı ve 49 asist kaydetti.