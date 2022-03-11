Xavi ve Barcelonalı yıldızlardan İnaki Pena'ya övgüler! "İnaki tadımızı kaçırdı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olan Galatasaray, zorlu maçta iyi bir savunma oyunuyla sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren takımlar arasında hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek ekip Galatasaray.
Maçın ardından Barcelonalı oyuncular ve yöneticiler karşılaşma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Barcelonalı bazı yıldızlar ve teknik direktör Xavi, Barcelona'dan Galatasaray'a kiralanan İnaki Pena için övgü dolü sözler sarf etti.
"İYİ HÜCUM ETTİK AMA KALE ÖNÜNDE BAŞARIYI ELDE EDEMEDİK"
Barcelona Başkanı Laporta'nın danışmanı olan Jordi Cruyff maçın ardından yaptığı açıklamada "Her maç için farklı silahlarımız var, bugünkü seçimler de böyle oldu. Kazanacak 11 böyle oluşturuldu. İyi hücum ettik ancak kale önünde o başarıyı elde edemedik. Çok fazla net pozisyonumuz da olmadı" diye konuştu.
"İNAZİ YAZIN BİZİMLE OLACAK MI GÖRECEĞİZ"
Galatasaray'da kiralık oynayan kaleci Inaki Pena'yla ilgili konuşan Cruyff, "Inaki Pena çok güven vererek oynadı, ayrıca pasları da gayet iyiydi. Yazın burada bizimle olacak mı göreceğiz." açıklamasını yaptı.
ADAMA TRAORE: "BU MAÇTA OLANLARI DEĞİŞTİREMEYİZ"
Traore Barcelona olarak evlerindeki golsüz beraberliğin başarısızlık olduğunu itiraf ederek "Nou Camp'taki 0-0'lık sonuç mutlu olunacak bir sonuç değil. Maçta neler olduğunu yapacağımız analizlerle göreceğiz. Bu maçta olanları değiştiremeyiz. Deplasmanda kazanmak için 90 dakikamız daha var" açıklamasını yaptı.
"G.SARAY'IN REKABETÇİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUK"
Maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Garcia, "Galatasaray'ın ligde iyi bir dönemden geçirmemesine rağmen, rekabetçi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıdaki baskıda kaybolduk. İkinci yarıdaki performansları ise Napoli'ye benziyordu. Arkada beklediler ve hücum için boşluk aradılar" ifadelerini kullandı.
"İlk yarıda karşımızda yaşadıkları durumu hak etmeyen bir takım bulduk" diyen Garcia, "Teknik direktörümüz bizi uyarmıştı. İkinci yarıda biraz uyanmamız bizim için iyi oldu. Golü bulmaya çalıştık, ancak zaman zaman bize zorluk yaşattıkları doğru çünkü arkada boşluk bıraktık" dedi.
Garcia, son olarak, "İstanbul'da bizin nelerin beklediğini biliyoruz." diye konuştu.
XAVİ: "G.SARAY BİZE ALAN BIRAKMADI"
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona, kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Xavi, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesala çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık. Çok serbest adam bulamadık. İkinci yarı çok iyiydik, kazanmayı hak ettik. 1-0'ı hak etmiştik. Bize alan bırakmadılar. Defans olarak da çok iyiydik ama zorlandık" diye konuştu.
"GALATASARAY'DAN ÇOK DAHA İYİYDİK"
Rövanş karşılaşması için ümitli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli'de olduğu gibi. Galatasaray'dan çok daha iyiydik. Haksız bir sonuç aldık ama devam etmeliyiz. Şu anlık moralimizi bozamayız. Avrupa'da kazanmak daha zor. Burada herkes mücadele ediyor" şeklinde konuştu.
"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"
Rövanş karşılaşmasında her şeyin olabileceğini belirten Xavi, şöyle konuştu:
"Bugün bir şey kazanmadık bir şey de kaybetmedik. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. İyi durumdayız şu an. Inaki çok iyi kurtarışlar yaptı. Önceden yaptığımız şeyleri pek yapamadık. Açık bir sonuç, her an her şey olabilir."
"INAKI, BU GECE İÇİN TADIMIZI KAÇIRDI"
Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena'nın iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Xavi, "Inaki'yi kiralamamızın sebebi, gelecek sezon geri gelmesiydi. Ben onun için çok mutluyum. Çok iyi kişiliği var. Seviyesini çok iyi gösterdi. Bizim, bu gece için tadımızı kaçırdı" ifadelerini kullandı.