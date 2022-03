Xavi ve Barcelonalı yıldızlardan İnaki Pena'ya övgüler! "İnaki tadımızı kaçırdı"

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

Rövanş karşılaşmasında her şeyin olabileceğini belirten Xavi, şöyle konuştu:

"Bugün bir şey kazanmadık bir şey de kaybetmedik. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. İyi durumdayız şu an. Inaki çok iyi kurtarışlar yaptı. Önceden yaptığımız şeyleri pek yapamadık. Açık bir sonuç, her an her şey olabilir."

"INAKI, BU GECE İÇİN TADIMIZI KAÇIRDI"

Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena'nın iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Xavi, "Inaki'yi kiralamamızın sebebi, gelecek sezon geri gelmesiydi. Ben onun için çok mutluyum. Çok iyi kişiliği var. Seviyesini çok iyi gösterdi. Bizim, bu gece için tadımızı kaçırdı" ifadelerini kullandı.