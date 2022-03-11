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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:13 Son Güncelleme: 11.3.2022 16:22

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

AA
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞKANIMIZ KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul'da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı
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