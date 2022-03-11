Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da kaza yaptı

Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BAŞKANIMIZ KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul'da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."