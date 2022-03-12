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Giriş Tarihi: 12.3.2022 16:46

Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Barcelona ile karşılaştıktan sonra İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelmeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Göztepe'nin Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, salondaki egzersizlerle başlayan antrenmanın daha sonra sahadaki ısınma hareketleri ve çeşitli koşu çalışmaları ile devam ettiği belirtildi.

İdmanın farklı istasyonlarda beceri çalışmalarıyla tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray'ın yarın sabah İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gideceği kaydedildi.

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Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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