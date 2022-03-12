Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: TFF'den Medipol Başakşehir'e flaş yanıt
Giriş Tarihi: 12.3.2022 11:25 Son Güncelleme: 12.3.2022 11:31

Son dakika: TFF'den Medipol Başakşehir'e flaş yanıt

Son dakika: TFF’den Medipol Başakşehir’e flaş yanıt

Türkiye Futbol Federasyınu (TFF), resmi hesabından Medipol Başakşehir'in yöneltmiş olduğu soruyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyınu (TFF), resmi hesabından Medipol Başakşehir'in yöneltmiş olduğu soruyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.

Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
AK Partili Yıldırım Turan'dan İBB'ye 'Kesilen çınar ağaçları' tepkisi!
Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ölümden döndü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TFF'den Medipol Başakşehir'e flaş yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA