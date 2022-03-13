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Giriş Tarihi: 14.3.2022 01:33

Son dakika: Cengiz Ünder sonradan girip golünü attı! Kariyer rekorunu kırdı...

Son dakika: Cengiz Ünder sonradan girip golünü attı! Kariyer rekorunu kırdı...

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya, deplasmanda Brest'i 4-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı. Konuk ekibin galibiyet gollerini Gerson, Arkadiusz Milik, Amine Harit ve Cengiz Ünder kaydetti. Oyuna sonradan girip golünü atan milli futbolcu, attığı golle kariyer rekoru kırdı.

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya, Brest'e konuk oldu. Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da 82'de oyun giren milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı. Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

Oyuna sonradan girip golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder attığı golle kariyer rekoru kırdı.

Marsilya formasıyla bu sezon çıktığı 34 maçta 10 gol kaydeden Cengiz Ünder, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Cengiz Ünder Fransa Ligue 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol kaydettti.

24 yaşındaki milli futbolcu, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla oynadığı 43 maçta 9 gol atmıştı.

Cengiz, Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından 14.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'ya transfer oldu.

Milli futbolcu, yaz transfer döneminde Roma'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Marsilya'ya transfer oldu.

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