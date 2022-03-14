3. yılda da 4-3 yendiğimiz maçta 1 gol atmıştım. Yani bunlar içerisinde 2-0 dan 3-2 ye getirdiğimiz maç benim için en önemlisi. Bu akşam oynanacak maç da beraberlik maçı olur bence. Beşiktaş'ta maçın adamı Rachid Ghezzal, Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu olur.