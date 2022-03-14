Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızları SABAH Spor'a konuştu! İşte efsanelerin çarpıcı yorumları...
Giriş Tarihi: 14.3.2022 15:41 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:49

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızları SABAH Spor'a konuştu! İşte efsanelerin çarpıcı yorumları...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları SABAH Spor’a konuştu! İşte efsanelerin çarpıcı yorumları...

Son dakika Galatasaray Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki dev takımın efsane yıldızları Ali Gültiken, İbrahim Toraman, Kerem İnan, Ümit Karan, Olcay Şahan ve Ahmet Dursun SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının derbi sözleri...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki dev takımın efsane yıldızları Ali Gültiken, İbrahim Toraman, Kerem İnan, Ümit Karan, Olcay Şahan ve Ahmet Dursun Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının derbi sözleri...

ALİ GÜLTİKEN - MAÇIN ADAMI GHEZZAL OLUR

Çok derbi maçı oynadık ama 3 yıl üst üste şampiyon olduğumuz dönemde, ilk Galatasaray'ı 1-0 yenmiştik ve o golü ben atmıştım. 1 sene sona 2. şampiyonlukta 2-0 mağlup durumdayken 3-2 aldığımız geriden döndüğümüz maçta 2 gol atmıştım.

3. yılda da 4-3 yendiğimiz maçta 1 gol atmıştım. Yani bunlar içerisinde 2-0 dan 3-2 ye getirdiğimiz maç benim için en önemlisi. Bu akşam oynanacak maç da beraberlik maçı olur bence. Beşiktaş'ta maçın adamı Rachid Ghezzal, Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu olur.

İBRAHİM TORAMAN - EN UNUTAMADIĞIM DERBİ

Derbi maçlarına skor tahmini yapmak biraz zor. İki takımın da artıları ve eksileri var. Galatasaray biraz yorgun ama moralli Barcelona'ya karşı iyi mücadele ettiler. Beşiktaş'ın da derbi maçını kazanması lazım, ligdeki konumu açısından.

Beşiktaş'ın avantajı daha fazla ve bir adım önce olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Unutamadığım debi maçı ise Ali Sami Yen'de 2 gol atıp 3-2 kaybettimiz maç diyebilirim.

KEREM İNAN - TAFFAREL SAKATLANIP...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaptığı son açıklamalardan sonra gergin ve gollü bir derbi bekliyorum. 3-1 2-2 gibi gergin olacak. Barcelona maçı sonrası Galatasaray taraftarları stadı dolduracaktır. Uzun zamandır Galatasaray'da böyle bir hava yok. Taraftarın olması da pozitif etki yaratacaktır.

Barcelona maçının da havasıyla bol gollü Galatasaray'ın 3-1 kazanacağı bir maç bekliyorum. En unutamadığım derbi maçı ise 2001'de İnönü'de oynadığımız maçtı. Taffarel sakatlanıp oyundan çıkmıştı ben girmiştim yerine. Son anlarda kaybetmiştik ama en unutamadığım maçtır.

ÜMİT KARAN - 100. GOLÜMÜ BEŞİKTAŞ'A ATMIŞTIM

100. golümü Beşiktaş'a karşı atmıştım. Beşiktaş'ın bu açıklamalarıyla doğru bir tavır ortaya koyduğunu düşünmüyorum.

Beşiktaş, yanlış yaptı. Yapılan yorumlar doğru değildi. Galatasaray, Barcelona maçı odaklı olduğunu için Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu düşünmüyorum.

OLCAY ŞAHAN - GERGİN BİR MAÇ BEKLEMİYORUM

Galatasaray - Beşiktaş maçının gergin olacağını düşünmüyorum. Ligimize yakışan bir derbi olacaktır. Galatasaray, Barcelona karşısında iyi avantaj yakaladı. Galatasaray, Barcelona'yı eleyip tarih yazabilir. Bu yüzden ligde iddiası bittiği için Barcelona maçına yönelecektir.

Bu yüzden Galatasaray, Barcelona maçına odaklanacağı için rotasyona gidecektir. Oynamayan oyuncular da kendini göstermek isteyeceği için güzel bir derbi maçı izleyeceğimizi düşünüyorum.

Çok gollü bir maç olacaktır. İnşallah hak eden kazanır. İnşallah maçın önüne hakem geçmez ve hakem yorumları bırakırsak her şey daha güzel olacak.

3-2'lik Fenerbahçe derbisini unutamıyorum. 90+3'te atmıştım golü. 2015 - 2016 sezonunda 2-2 biten Galatasaray derbisini de söyleyebilirim, şampiyon olduğumuz sezon.

AHMET DURSUN - TAFFAREL'İN KABURGASININ KIIRILDIĞI MAÇ...

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbiler çok önemli. İkisinin de Süper Lig'de artık bir iddiası kalmadı. Şampiyonluktan kopmaları üzücü. Beşiktaş'ın bu kadar iyi kadro kurup kötü perfommans sergilemesi bizi de üzdü.

Beşiktaş'ın en azından derbiyi kazanarak taraftarları az da olsa mutlu edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanmasını istiyoruz.

En unutamadığım derbi maçı kendi evimizde Galatasaray'ı 3-1 yendiğimiz maçtır. 2 gol ben atmıştım, 1 gol de Pascal atmıştı. Hatta o maçta Pascal ile Taffarel çarpışmış ve Tarffarel'in kaburgası kırılmıştı.

Skor olarak da Beşiktaş'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum.

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Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızları SABAH Spor'a konuştu! İşte efsanelerin çarpıcı yorumları...
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