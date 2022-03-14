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Giriş Tarihi: 14.3.2022 17:07 Son Güncelleme: 14.3.2022 17:42

Zeki Çelik, Fransa’nın enlerinden oldu! Haftanın 11’inde…

Zeki Çelik, Fransa’nın enlerinden oldu! Haftanın 11’inde…

Fransa Ligue 1’de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Fransa’da iyi işler çıkarıyor. Lille'de forma giyen milli futbolcu, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı. Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.

Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Zeki Çelik, Fransa’nın enlerinden oldu! Haftanın 11’inde…
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