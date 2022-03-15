Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'nin işi zor! Ateş hattı kızışıyor…
Giriş Tarihi: 15.3.2022 13:51 Son Güncelleme: 15.3.2022 13:54

Göztepe'nin işi zor! Ateş hattı kızışıyor…

DHA
Göztepe’nin işi zor! Ateş hattı kızışıyor…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında lider Trabzonspor’a 4-2 yenilerek küme hattından çıkma şansını daha da azaltan İzmir temsilcisi Göztepe, kötü gidişe dur diyemiyor.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 yenilip üst üste 6'ncı yenilgisini alan düşme hattındaki Göztepe, tüm rakiplerinin de kazanmasıyla kurtuluş umutlarını çok azalttı. Haftalardır düşme hattından çıkmaya çalışmasına rağmen son 6 maçta 0 çeken sarı-kırmızılıların kurtuluş mücadelesinde çekiştiği Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. GZT Giresunspor da dün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin düşme potasının üzerinde yer alan 2 ekiple arasındaki puan farkı bitime 9 maç kala 8 puana çıktı.


Yine alt sıralarda yer alan Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor da haftayı 3 puanla kapattı. Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor'la aradaki fark 10 puana, Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Antalyaspor'la aradaki fark 11 puana çıktı. Göztepe'nin alt gruptaki Gaziantep FK'yla arasında 10, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'la da 11 puanlık fark bulunuyor. Kurtuluş yarışında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor engelini 1-0'lık sonuçla aşan Altay da Göztepe'yi geçti. Bu sonuçla 29 puana yükselen siyah-beyazlı ekip halen düşme hattında yer almasına rağmen ezeli rakibinin 2 puan geride bırakıp 17'nci sıraya tırmandı.


UMUTLARI ÇOK AZALDI
Son 9 maça 27 puanla kurtuluş barajının 8 puan gerisinde giren Gözetepe kalan haftalarda mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Göztepe'ye tek başına tüm maçlarını kazanması bile kurtuluş için yetmeyecek. İzmir temsilcisi kalan 9 maçını kazansa bile üst sıralardaki rakiplerin en az 3 hafta mağlup olması gerekecek. Ligde 5 sezondur alan Göztepe, kalan haftalarda Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor'la (D) oynayacak. Göztepe kalan maçlarda 4 rakibini evinde ağırlayıp 5 deplasmana çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası şok sözler! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'nin işi zor! Ateş hattı kızışıyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA