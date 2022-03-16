Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında Mısır temsilcisi El Gouna'dan transfer edilen Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka formaya hasret kaldı. Son maçına 25 Aralık'ta Kasımpaşa deplasmanında çıkan 27 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlığın ardından bir daha forma yüzü göremedi. Altı hafta süren tedavisinin ardından iyileşip 1 ay önce takımla antrenmanlara başlayan Aka'nın ağrılarının nüksetmesi nedeniyle 1 haftadır fizyoterapist eşliğinde çalıştığı bildirildi.



İkinci yarıda oynanan 10 karşılaşmada görev yapamayan Serge Aka'nın yönetim tarafından gözden çıkarıldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı, yüksek maliyeti de olan deneyimli oyuncu ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade edildi. Serge Aka, Altay formasıyla ligde 7 maçta 314 dakikada şans bulup, 1 asist yaptı. Altay'da takımdan ayrı çalışan forvet Deniz Kadah ve stoper Eric Björkander'in durumları ise belirsizliğini koruyor.