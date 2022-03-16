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Giriş Tarihi: 16.3.2022 21:04

Barcelona, Galatasaray maçına hazır

İHA
Barcelona, Galatasaray maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, bu maçın hazırlıklarını Nef Stadyumu’nda yaptığı idmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak olan Barcelona, bu maçın hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Xavi Hernandez yönetiminde gerçekleşen çalışmada, futbolcuların neşeli görüntüsü dikkatten kaçmadı. Xavi, idmanın başında futbolcularına el kızartma oyunu oynatıp ardından top kapma çalışması yaptırdı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın ikinci bölümünde, Katalan ekibi Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu.

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Barcelona, Galatasaray maçına hazır
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