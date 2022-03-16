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Giriş Tarihi: 16.3.2022 15:44

Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi başladı! Ferdi Kadıoğlu detayı…

İHA
Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi başladı! Ferdi Kadıoğlu detayı…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor’u 5-2’lik galibiyetle geçen Fenerbahçe, ikincilik yarışını etkileyecek zorlu Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında 20 Mart Pazar günü Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi başladı! Ferdi Kadıoğlu detayı…
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