Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’ın efsane futbolcuları Hagi ve Popescu, Barcelona maçı için İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 16.3.2022 17:05 Son Güncelleme: 16.3.2022 17:12

Galatasaray’ın efsane futbolcuları Hagi ve Popescu, Barcelona maçı için İstanbul'a geliyor!

DHA
Galatasaray’ın efsane futbolcuları Hagi ve Popescu, Barcelona maçı için İstanbul’a geliyor!

Bir dönem Galatasaray’da ve Barcelona'da forma giyen Hagi ve Popescu, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçını tribünlerden izlemek için İstanbula geliyor.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyerek bütün taraftarın sevgisini kazanan Hagi ve Popescu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçını tribünlerden izlemek için İstanbula geliyor.


2017-2020 arasında FC Barcelona'nın sponsoru olan, 2016'dan beri de Galatasaray'ın sponsorluğunu sürdüren Nef'in daveti ile Hagi ve Popescu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geliyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray, efsanelerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Nef'in özel davetlisi olarak İstanbul'a gelecek Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte takip edecek.

Bugüne kadar hem Barcelona'nın hem de Galatasaray'ın formasını giyen ve sarı-kırmızılıların Avrupa'da kazandığı en büyük başarılarda büyük payı bulunan ikili, bu çok önemli mücadeleyi Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda seyretmiş olacak.


ERDEN TİMUR: BİZ SPORA SADECE SPONSOR OLMADIK; KALBİMİZİ, YÜREĞİMİZİ VE HEYECANIMIZI KOYMAYA ÇABALIYORUZ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Hagi ve Popescu'nun Galatasaray taraftarı için çok önemli iki efsane isim olduğunu ifade ederken, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz.

Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum. 'Nef Stadyumu, içinde Ali Sami Yen ruhu' derken de amacımız bu ruhu daha da canlandırmak. Biz spora sadece sponsor olmadık; kalbimizi, yüreğimizi ve heyecanımızı koymaya çabalıyoruz" dedi.


Maç öncesi iki efsane oyuncuya Galatasaray - Barcelona maçında Nef ile birlikte aynı heyecanı paylaştıkları için birer teşekkür plaketi takdim edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu Avrupa yolcusu! Fransızlar G.Saray'ın prensini alıyor...
Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
Bu kez de Ukrayna'da görüntülendi! Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor...
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Son Dakika! Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…
Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....
ABD Türkiye'nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın efsane futbolcuları Hagi ve Popescu, Barcelona maçı için İstanbul'a geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA