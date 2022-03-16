Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten bordo-mavililer, bu hafta Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Ligde 70 puanı bulunan bordo-mavililer, ligin bitimine 9 hafta kala en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık fark bulunuyor. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi ünvanlara da sahip olmak için Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



KOLTUĞU SAĞLAM

Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı. Bordo-mavililer, 30. haftanın da tamamlanmasıyla birlikte 1980-1981 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderliği yakalayarak önümüzdeki haftalarda ise önüne geçmiş olacak.



UĞURCAN ÇAKIR YERİNE ERCE KARDEŞLER

Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'in koruması bekleniyor. Sezon başından beri ligde sadece 12 dakika görev yapan bordo-mavili file bekçisi Gaziantepspor maçında ise ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Arda Akbulut'a bırakmıştı. İyileşen Dorukhan ise bu hafta ilk on birde başlaması bekleniyor.