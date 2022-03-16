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Giriş Tarihi: 16.3.2022 13:49 Son Güncelleme: 16.3.2022 14:18

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ses getiriyor! Avrupa’nın zirvesinde…

DHA
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ses getiriyor! Avrupa’nın zirvesinde…

Lider Trabzonspor’un ve A Milli Takım’ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla adından söz ettiriyor. Karadeniz temsilcisinin file bekçisi kalesine gelen 129 şutun 106’sına geçit vermedi. Çakır, yüzde 82’lik başarılı kurtarış istatistiğiyle Avrupa’nın 6 büyük liginde birinci sırada.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor. Comparisonator verilerine göre; Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada yer alan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa'da da zirvede.

Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.

Listedeki diğer kaleciler şöyle:
Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri)
Walter Benítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri)
Jose Sa - Wolverhampton Wanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)
Yassine Bounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)
Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)
Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ses getiriyor! Avrupa’nın zirvesinde…
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