Yusuf Yazıcı'dan Rusya - Ukrayna savaşına tepki! "Vicdanım rahat etmiyor"

"VİCDANIM RAHAT ETMİYOR"

Yusuf Yazıcı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair söyledikleri şöyle:

"Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor."