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Giriş Tarihi: 16.3.2022 23:24 Son Güncelleme: 16.3.2022 23:31

Yusuf Yazıcı'dan Rusya - Ukrayna savaşına tepki! "Vicdanım rahat etmiyor"

Yusuf Yazıcı’dan Rusya - Ukrayna savaşına tepki! Vicdanım rahat etmiyor

Devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Yusuf Yazıcı, yeni takımında etkileyici bir performansla başladı. Performansıyla yeniden milli takıma göz kırpan Yusuf Yazıcı, TRT Spor'a konuk oldu. Yaptığı açıklamalarda CSKA'da mutlu olduğundan bahseden yıldız oyuncu, Rusya - Ukrayna savaşına da karşı çıktığını belirtti.

A Milli Futbol Takımımızın başarılı isimlerinden birisi olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Lille'de yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon Fransa'da beklentilerin altında kaldı.

Devre arasında Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

TRT Spor'a konuk olan Yusuf Yazıcı, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun Rusya - Ukrayna savaşı hakkında söyledikleri ise dikkat çekti.

"VİCDANIM RAHAT ETMİYOR"

Yusuf Yazıcı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair söyledikleri şöyle:

"Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor."

"Savaşı kazanan bir ülke varmış gibi görünecek ama ne olursa olsun, kaybeden insanlık olacak. Öncesinde pandemi, şimdi savaş... İnsanlığın mutluluğa ihtiyacı var."

CSKA Moskova formasıyla 4 maçta 3 gol ve 2 asist yapan Yusuf Yazıcı, takımı için önemli oyuncular arasına şimdiden girdi.

"TRABZONSPOR'A ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN"

25 yaşındaki oyuncu transfer süreci hakkındaki soruya, "CSKA'nın bonservisimi satın alma opsiyonu var. Sezon sonu karar vereceğiz. Şu an tek düşüncem takımıma katkı vermek. Sezon başındaki değişikliklerden sonra Lille'de mutlu değildim, böyle bir karar aldım. Şu an CSKA Moskova'da çok mutluyum" cevabını verdi.

Trabzonspor'un şampiyonluk şansını değerlendiren Yusuf, "Bence şampiyonluk Trabzonspor'a hayırlı olsun. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Yusuf Yazıcı'dan Rusya - Ukrayna savaşına tepki! "Vicdanım rahat etmiyor"
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