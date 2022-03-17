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Giriş Tarihi: 17.3.2022 14:52 Son Güncelleme: 17.3.2022 14:54

Beşiktaş'ta derbi sonrası hedef 3 puan!

AA
Beşiktaş’ta derbi sonrası hedef 3 puan!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 19 Mart Cuma günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 29. haftada 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası kara kartallarda parola galibiyet.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

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Beşiktaş'ta derbi sonrası hedef 3 puan!
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