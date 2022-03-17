Temsilcimiz Galatasaray, çeyrek final bileti için 0-0'ın rövanşında evinde Barcelona'yı ağırlıyor. 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bitiren Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa Ligi macerasını sizler için derledik.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI
Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'i averaj farkıyla 2. sırada bitirince Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılma hakkı kazandı. Galatasaray'ın, Avrupa'nın en prestijli kupasına katılması için önünde play-off engeli vardı.
İLK ENGEL PSV EİNDHOVEN
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden PSV oldu. Galatasaray, ligi 88 puanla şampiyon olarak bitiren Ajax'ın ardında 72 puanla 2. sırada bitiren PSV Eindhoven karşısında istediği sonucu alamaması durumunda Avrupa Kupaları'na Avrupa Ligi'nden devam edecekti.
DEPLASMANDA AĞIR MAĞLUBİYET
Geçtiğimiz yılın 21 Temmuz akşamı Hollanda deplasmanına giden Galatasaray, beklenmedik bir skorla evine dönmek zorunda kaldı. Maçın daha başında yediği golle sarsılan sarı kırmızılı ekip, 35. dakikada Zahavi'nin attığı 2. Golle 2-0 geriye düştü. İlk devrenin bitimine yakın Emre Kılınç'tan bulduğu golle devre arasına 2-1'lik skorla umutlu giren Galatasaray, ikinci yarı filelerini sarsan 3 gole ile sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla beraber Şampiyonlar Ligi umutları da azalmış oldu.
PSV RÖVANŞI
1 hafta sonra evinde gerçekleşen rövanş maçında Galatasaray ilk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koysa da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla beraber sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi macerası başladı.
AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU RAKİBİ İSKOÇ EKİBİ ST. JOHNSTONE
İlk maça evinde favori olarak çıkan Galatasaray, 55. dakikada Muslera'nın sebep olduğu penaltıyla beraber geriye düştü. Çok gecikmeden gole Sacha Boey'le karşılık veren temsilcimiz bu golle skoru ilan etmiş oldu.
1-1'lik skorla İskoçya deplasmanına giden Galatasaray, maçın ikinci yarısında attığı gollerle rövanşı 4-2 kazandı ve turu atlayan taraf oldu.
SON ENGEL DANİMARKA'DAN RANDERS
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel Randers karşısında turu arayan Galatasaray, ilk maçında deplasmandan 1-1'lik skorla ayrılarak tur şansını evine bıraktı. Evinde maçı 2-1 kazanan temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma hakkı kazanmış oldu.
EN ZORLU KURA
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli olan Galatasaray, en zor gruplardan birine düştü. Avrupa Ligi grup mücadelelerinde temsilcimizin rakipleri; İtalyan ekibi Lazio, Fransız ekibi Marsilya ve Rus ekibi Lokomativ Moskova oldu.
NAMAĞLUP LİDER
Avrupa Ligi'nde en zorlu gruplardan birine düşen Galatasaray, bu gruptan namağlup lider çıkmayı başardı ve adını son 16 turunu yazdırdı.
İşte grup maçları sonuçları…
Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
L. Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 L. Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
RAKİP BARCELONA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimizin rakibi, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa ve 26 La Liga şampiyonluğu bulunan Barcelona oldu.
İlk maçta Camp Nou deplasmanında harika bir oyun ortaya koyarak dünya devi Barcelona ile 0-0 berabere kalana temsilcimiz Galatasaray, bu akşam tur için Barcelona'yı ağırlayacak.