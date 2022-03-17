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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:43 Son Güncelleme: 17.3.2022 13:43

Göztepe savunması sınıfta kaldı! 6 maçta 17 gol…

DHA
Göztepe savunması sınıfta kaldı! 6 maçta 17 gol…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor’a konuk olan İzmir ekibi, 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde çıktığı son 6 maçta kalesinde 17 gol gören Göztepe, aldığı üst üste 6 mağlubiyetle kurtuluş bölgesinin 8 puan gerisinde kaldı.

İzmir temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in ateş hattında çıkamıyor. Ligin 30. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe maç başına 2.8 ortalamayla gol yedi.

Altay'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Kasımpaşa ve Galatasaray'a 3-2, Trabzonspor'a da 4-2 yenilen Göztepe ligde en çok gol yiyen 3 takımdan biri oldu.


Alanyaspor karşılaşmasına mutlak 3 puanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha Aytaç Kara ve sol bek Berkan Emir kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın Aytaç'ın yokluğunda Yalçın'a, Berkan'ın yerine de Moubandje'ye görev vereceği kaydedildi. Öte yandan sosyal medyada adı önceki yıllarda olduğu gibi yine satış iddialarıyla anılan Göztepe'nin yerli bir şirkete devredildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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Göztepe savunması sınıfta kaldı! 6 maçta 17 gol…
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