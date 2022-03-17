Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Bugün bütün kalbimiz Galatasaray'la. Eleyebileceklerini düşünüyorum.
Kerem Aktürkoğlu yakın arkadaşım. Kerem'i çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi ve şu anda Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor.
Müthiş performans sergiliyor. Biz de gurur duyuyoruz onu izledikçe. Barcelona ile ilk maç öncesi aramıştım kendisini ve uğurlu da geldi.
Birazdan yine arayacağım. Belki yine uğurlu gelir ve akşam bir gol sıkıştırır.
Ligi ilk 5'te bitirebileceğimizi düşünüyorum. Balotelli, dışardan artist gibi gözükür ama bana her zaman yardımcı oluyor, eksiklerimi söylüyor.
Bence müthiş bir karakter. İdmanlardan sonra beni yanına çağırıp uyarılarda bulunuyor. Çok önemli bir oyuncu bizim için.