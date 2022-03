MARCAO: TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İki büyük maç oynadık, biri orada biri burada. Ben iki maçta da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kafamızın yukarıda olması gerekiyor.

Önümüzde başka maçlar var. Bizim kalitemizin farkında olmamızı sağladı bu maçlardaki mücadelelerimiz. Bizim için çok önemliydi bu durum.

Bu yüzden önümüze bakıp, devam edeceğiz. Her zaman bizimle beraber oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Her zaman bizi öne taşıyorlar, her zaman bizi itiyorlar, her zaman yanımızdalar. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyum.