UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Dev karşılaşma sonrası performansıyla maça damga vuran sarı kırmızılı yıldız Marcao ile ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı.
İspanya La Liga'nın önde gelen takımlarının Marcao'yu çok beğendiği ve transfer listesine aldığı kaydedildi.
Ayrıca izleyen ekiplerin, "Marcao İspanya'da kusursuz ilk 11 oynar" yorumlarını yaptıkları öğrenildi.
Galatasaray'ın Marcao için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı belirtildi.
BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
25 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetti. Barcelona maçına 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
MARCAO: TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
İki büyük maç oynadık, biri orada biri burada. Ben iki maçta da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kafamızın yukarıda olması gerekiyor.
Önümüzde başka maçlar var. Bizim kalitemizin farkında olmamızı sağladı bu maçlardaki mücadelelerimiz. Bizim için çok önemliydi bu durum.
Bu yüzden önümüze bakıp, devam edeceğiz. Her zaman bizimle beraber oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Her zaman bizi öne taşıyorlar, her zaman bizi itiyorlar, her zaman yanımızdalar. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyum.